Itaalia siseminister ja asepeaminister Matteo Salvini põhjustas omajagu pahameelt. Populistlik poliitik tahaks riigis elavad roma rahvusest inimesed üle lugeda, oma sõnul vaid selleks, et kaitsta romade lapsi, vahendab BBC.

Lastekaitse eesmärk polnud aga Salvini esimene sõnastus. Esialgu õigustas ta romade rahvaloendust põhjendusega, et nii saaks mittekodanikest romad riigist välja saata.

Itaalias elab 130 000-170 000 roma mustlase, neist paljud suurlinnade ümbruses kokkuklopsitud ja registreerimata väikestes asulates. Umbes pooled neist omavad kodakonsust. Salvini ettepanek ei sisaldanud kõigest romade ülelugemist, nende eluolu ning elupaikade kaardistamist, vaid ka riikliku andmebaasi loomist romade jälgimiseks.

Salvini soovile pani tõkke ette lõpuks tema oma parteikaaslane ja teine asepeaminister Luigi di Maio, kes tuletas siseministrile meelde, et selline ühe inimrühma ülelugemine etnilise kuuluvuse põhjal oleks seadusevastane. Seejärel võttis Salvini sõnad tagasi ja ütles, et andmebaas polnud tal tegelikult ikkagi plaanis ning tema mure on mitte romade kui rahvusrühma, vaid nende laste pärast, keda paljud vanemad väidetavalt kooli ei saada.

Romad on Salvinile varemgi korduvalt ette jäänud, poliitik on varem nõudnud mustlaskogukondade väikeste külakeste mahakiskumist ning süüdistanud neid lastele koolihariduse andmise asemel varguse õpetamises. 19. juunil rõõmustas Salvini, kui linnavõimud Torino lähedal ühe sinti mustlaste ebaseaduslikult ehitatud kodu maha lasid lammutada.