Hollandi kuninganna Máxima (47) naasis pärast oma noorema õe Inés Zorreguieta enesetappu ametikohustusi täitma.

Eelmisel nädalal leina tõttu Baltikumi visiidist taandunud kuninganna külastas Iltalehti teatel Hollandis Groningenis vähihaiglat ning andis ajakirjanikele napi, kuid tundeküllase kommentaari.

"Mulle kallis andekas noorem õde Inés oli liiga haige. Ta ei leidnud enam rõõmu ega suutnud taastuda," ütles Argentinast pärit Máxima. "Meie ainus lohutus on see, et Inés on nüüd viimaks rahu leidnud."

Kuninganna ütles, et on pärast rasket ajajärku ametikohustuste täitmisele naasnud, kuid on rõõmus, et esimene visiit on haiglasse - see on patsientide jaoks tähtis. Máxima tänas ka heasoovijaid arvukate kirjade ja sõnumite eest.