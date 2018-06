USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) endisest direktorist James Comeyst on saanud president Donald Trumpi üks suuremaid vaenlasi. Teisipäeval Berliinis võrdles Comey presidenti metsatulekahjuga, vahendab Bild Online. Trump vallandas Barack Obama poolt ametisse pandud Comey mullu mais.

James Comey kordas Berliinis varasemat väljaütlemist, et Trump valetab pidevalt suurte ja väikeste asjade kohta ning kohtleb naisi lihatükina. FBI eksjuht rõhutas, et moraalselt on Trump presidendiametisse absoluutselt sobimatu.

Comey lisas samas, et koomilisel kombel ameeriklased võib-olla vajavad praegu Donald Trumpi, et mõista, kes nad on ja mida nad usuvad. Ta meenutas, et iga kord, kui mõni liikumine on üritanud USAd valessse suunda pöörata, on ameeriklased unest ärganud ja teinud seda, mida vaja. Nii oli see 1920. aastatel, kui peatati Ku Klux Klani taassünd, samuti 1960. aastatel, kui mustanahalised inimõiguslased peatasid vägivaldsete rassistide esiletõusu.

Samas kinnitavad Gallupi instituudi korraldatud avaliku arvamuse värske uuringu tulemused, et Donald Trumpi populaarsus on tõusuteel. 11.–17. juunini korraldatud küsitluse tulemuste põhjal on Trumpiga rahul 45% küsitletud ameeriklastest. See on kõrgeim näitaja pärast 2017. aasta jaanuari, kui Trump presidendina ametivande andis.