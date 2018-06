Esialgu ei ole teada, mis saab Wetherspooni pubides Itaalia Proseccost, mis on Briti naiste üks lemmikjooke. Küll aga saab pubidest ka tulevikus osta Rootsi firma Kopparbergi siidrit, sest firma on lubanud seda ka pärast Brexitit Suurbritannias toota.

Suurbritannia üks suuremaid pubikette Wetherspoon teatas, et lõpetab Brexitiks valmistudes alates 9. juulist Saksa nisuõlu ja Prantsuse šampanja müügi, vahendab Welt Online. Wetherspoonil on Suurbritannias ligi 900 pubi ning selle keti omanikku Tim Martinit teatakse Euroopa Liidust lahkumise tulise pooldajana.

Wetherspooni omanik Tim Martin põhjendas eelseisvat Saksa nisuõlle ja Prantsuse šampanja boikotti sooviga juhtida tähelepanu Euroopa Liitu tolliuniooni protektsionistlikule iseloomule. Ta tõi näiteks, et Austraaliast, Uus-Meremaalt ja USAst imporditavatele veinidele on peale pandud kõrged importtollid ning seetõttu peavad britid kohalikes pubides maksma kõrgemat hinda.

Martini nägemuses peab Suurbritannia seetõttu koos Euroopa Liidust lahkumisega välja astuma ka tolliunioonist, et pääseda praegustest kõrgetest importtollidest. Ta rõhutas, et 93% maailmast ei kuulu Euroopa Liitu ning pärast tolliunioonist lahkumist alanevad ka sealt toodavate kaupade hinnad.

Briti tööstusringkonnad on seevastu hoiatanud, et lahkumine Euroopa Liidu tolliunioonist toob kaasa suured lisakulutused, sest just Euroopa Liidu liikmesriigid on Suurbritannia tähtsamad kaubanduspartnerid.