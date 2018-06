Šotlasi häirib seoses eelnõuga see, kuidas ja kas üldse saab keskvalitsust pärast Euroopa Liidust lahkumist usaldada. Eelnõu järgi võetakse ju üle ka Brüsseli seadusandlus ja London hakkab alles hiljem tühistama neid seadusi, mis riigile enam ei sobi. Huvitav on siinjuures Euroopa Kohtu roll. Brüsseli meelest etendab see olulist osa lahkumisega seotud tüliküsimuste lahendamisel, ent peaminister Theresa May tahab riiki kohtu jurisdiktsiooni alt võimalikult kähku välja saada.

Kui mõne kuu eest katsus Šotimaa end märgatavaks teha vastuseisuga Suurbritannia parlamendis pikka aega menetletava Euroopa Liidust lahkumise eelnõule, siis nüüd on raskuskese Londonis. Nimelt on seal viimase nädala põhiprobleem valitsuse ja parlamendi vahel valitsev vastasseis.

Praegune aur Londonis kulub aga otsustamisele, kas parlament saab sundida valitsust meelt muutma, kui näiteks jaanuariks pole ikka veel saavutatud kokkulepet Brüsseliga. Kumb on tähtsam, kas valitsus või parlament? Probleem on fraasis „tähenduslik hääletus“, kui kokkulepe ükskord parlamenti jõuab. Praegu on see küll vaid parandusettepanek, mille sõnastus tundus valitseva konservatiivide fraktsiooni liikmetele algul vastuvõetavana, ent hiljem seda muudeti. Paraku ei nõustu paljud sellega.

kolmapäeva hilisõhtul toimuva hääletuse eel loodeti saada abi vastaspartei, leiboristide, ridadest. Eks May põhiprobleem olegi ju selles, et tema partei on lõhenenud. Ja oleks tal siis mingeid ideid välja pakkuda! Nagu ajaleht The Times kolmapäeval kirjutas, katsub May pidada Euroopa Liiduga läbirääkimisi vihjete ja mõistaandmise teel, millest pole aga kunagi kasu. Liiatigi taipab Brüssel väga hästi, et Briti valitsuses valitseb vaakum, kirjutas leht.

Et midagigi optimistlikku öelda, lubas May äsja eraldada riiklikule tervishoiusüsteemile 20 miljardit naelsterlingit lisaraha, ja seda 2023.–2024. finantsaastaks. See tulenevat Brexiti dividendist, mis on uus mõiste, mille tähenduse peab ajakirjandus nüüd lahti nuputama. Kriitikud ütlevad, et riik ei saa iialgi Brüsselilt nii palju raha tagasi ja see võetakse seega jälle mingi teise eluala arvelt ära.

Julgeolekuinimesed on mures

Julgeolekuinimesedki tunnevad lahkumise pärast muret. Riikliku pealtkuulamisjaama GCHQ juht Jeremy Fleming ütles teisipäeval Brüsselis, et tänu Briti abile on viimase aasta jooksul Euroopas ära hoitud neli terroriakti. Ta rõhutas, et tulevikuski peab usinalt koostööd tegema.