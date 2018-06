Ameeriklanna Tess Thompson pani aasta tagasi Facebooki üles pildid, millel ta poseerib Lõuna-Aafrikas jahiretkel tapetud haruldase musta kaelkirjakuga. Nüüd tutvustas neid fotosid lugejatele veebiportaal AfricaDigest ning lugejad riputasid naisküti häbiposti.

Tess Thompsonit nimetatakse kommentaarides valgeks Ameerika barbariks. Samuti küsivad lugejad, kuidas saab küll uhkust tunda haruldase looma laskmise üle, ning peavad naisküti tegu tülgastavaks.

Tess Thompson koos püssi ja tapetud kaelkirjakuga. (Facebook)

Vallandunud kriitika jõudis ka Thompsonini. Teda see ei heiduta. Ta teatas Facebooki vahendusel, et on saanud ka arvukat positiivset vastukaja. Naisküti sõnul teeb tema meele rõõmsaks teadmine, et leidub ka neid, kes mõistavad jahi põhimõtteid.