“Kõik küsivad minu käest, kuidas see kõla oli, aga ma läksin nii endast välja, ma ei saanud absoluutselt aru. Mul veel õhtul ka käed-jalad värisesid,” räägib esimesel korrusel elav 83-aastane Asta, kelle rõdu ette hoolitsetud lillepeenrasse kukkus kahe ja poole tonnine katusetükk. Eile kell 16.40 sai päästeamet väljakutse Ehitajate tee 68 aadressil asuva üheksakorruselisse kortermaja juurde, kust katuse konstruktsioonid suure tuulega olid laiali lennanud. Majaelanikud olid katuse kukkudes paanikas ja segaduses. Esimese korruse vanaproua rääkis, et “käis niukene prahmakas, et mõtlesin, et rõdud tulevad alla või midagi variseb kokku. Ja tütretütar ütles, et jookseme ruttu välja.” Mõni hetk hiljem lisab Asta, et “see oli ikka õnnelik õnnetus, siin käib nii palju väikeseid lapsi”.

Maja ees ja ümbruses koristatakse prahti, mis majaelanike sõnul sealt pärast suuremat pauku veel tükk aega alla lendas. Noormehed kõnnivad trepikojast sisse ja välja – toovad veel katusele jäänud lahtiseid tükke alla. Üks neist teab rääkida, et see oli ehituspraak. Küsimusele, miks ta seda arvab, vastab noormees, et “(Katuse)äärtes oli meeter esimesest tüüblist”. Ta lisab, et nägi ise ka, kuidas katus tuule käes lainetas – see osa, mis seal veel alles oli.

Maja ees räägib enda sõnul 22 aastat katuseid teinud mees, et tegemist on lohakuse ja nahaalsusega. Maja sai uue katuse üheksa aastat tagasi. “Sitasti tehtud, sitasti tehtud,” kommenteerib ta olukorda. Töömees teab öelda, et suur tükk katust, mis maja ees lebab, on mõõte ja materjali arvestades umbes kaks ja pool tonni raske. Neljandal korrusel elav Natalja, kes õnnetuse hetkel koos tütrega kodus oli, kinnitab samuti, et kogu situatsioon oli hirmus. Erinevalt esimese korruse vanaprouast, kes varingut kartis ja majast lahkus, pildistas ja filmis Natalja toimuvat rõdult. Pealtnägija sõnul kukkus tonne kaaluv katusekonstruktsioon ka ühe uuema auto külje katki.