"Mina olen kirglik sportlane, mulle jah meeldib kaasa elada. Näiteks minu lemmikmeeskond on muidugi Chelsea või Real Madrid. Käin ka nende mängudel ja elan ka nende mängudele väga aktiivselt kaasa," räägib Boroditš ning juhib tähelepanu, et antud juhul on asi spordis, mitte poliitikas.

"Minu jaoks sport on sport ja ma olen inimene, kes sellele aktiivselt kaasa elab. Eile oli mul lihtsalt võimalus külastada seda mängu kuna mul oli võimalik saada sinna pileteid. Kui ma oleks saanud oma MMi lemmikmeeskonna ehk Belgia mängule, siis ma kindlasti elaks sama aktiivselt kaasa ja mul oleks Belgia lipp. Aga jah, kuna eile oli Venemaa-Egiptus, siis mulle on Venemaa lähedasem kui Egiptus, kuigi ma olen Egiptuses ka mõned korrad käinud. Ja minu jaoks sport on sport ja ma ei tulnud siia poliitikat tegema."

Reformierakonna peasekretäri Kert Valdaru sõnul tuleb poliitikat ja sporti teineteisest lahus hoida. "Peasekretärina ütlen, et jalgpall on sport ja tekitab rohkem positiivset emotsiooni kui poliitika. Loodan, et Deniss tuleb Venemaalt tagasi terve ja rõõmsana. See on iga kodaniku vaba valik, millise jalgpallimeeskonna fänn ta on ja kuidas ta seda väljendab."