Roomakatoliku kiriku pea paavst Franciscus on hukka mõistnud Donald Trumpi valitsuse nulltolerantsipoliitika, mis eraldab USA ja Mehhiko piiril lapsed oma vanematest.

81aastane paavst sõnas, et ei populism ega ka psühhoosi tekitamine too tekkinud migratsiooniprobleemi lahendust, vahendab Daily Mail.

Franciscus ütles, et toetab USA piiskopkonna avaldust, mis nimetas perede lahutamist kiriku väärtustega vastukäivaks ja ebamoraalseks.

Veel sõnas Franciscus, et populistid tekitavad sisserände teemal psühhoose. Kirikupea sõnul seisab Euroopa vananev ühiskond silmitsi demograafilise talvega ja vajab seetõttu migrante. „Ilma nendeta muutub Euroopa tühjaks,“ ütles ta.

Viimastel nädalatel on USA nulltolerantsi poliitikast lähtudes vanematest lahutatud tuhandeid lapsi. Kõik täiskasvanud immigrandid vahistatakse ning nende alaealised lapsed paigutatakse võimude poolt loodud varjupaikadesse.

USA president Donald Trump on tekkinud olukorras süüdistanud varasemalt võimul olnud demokraate. Teisipäeval sõnas ta, et alternatiiv laste eraldamisele peredest oleks vaid piiride avamine. Nädala alguses kinnitas ta, et ei luba USA-l muutuda põgenikelaagriks.