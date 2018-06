Koormuse vähendamiseks pannakse tavapärastele praamidele lisaks käima Regula, kuid tormi korral võib juhtuda, et see tuleb jätta kaldale seisma. "Hoiame pöialt, et tuul ei lähe nii suureks, et Regula sõita ei saa," sõnas Arro.

TS Laevad kommunikatsioonijuht Sirle Arro sõnul ei oska ta kindlalt öelda, kui pikad ootejärjekorrad tulevad. "Väga paljud asjad mängivad rolli: millal inimesed liikuma hakkavad, mis ilm parasjagu on. Väga raske on ennustada, aga kindlasti peaks arvestama mingite ooteaegadega. Mida varem reedel liikuma hakata, seda parem." Kes tahab autoga praamile minna, kuid ei soovi reedel järjekorras seista, võib minna ka neljapäeval, pakub Arro.

Hetkel on välja müüdud piletid vaid autoga reisijatele, tavapileteid jalgsi või rattaga liikujatele jagub veel küllaga. Seega võiks jätta auto koju või sadama parklasse ning saarel liikuda omal jõul, soovitab Arro. "Edasi saaks liikuda näiteks ühistranspordi või mõne sõbraga, kes sadamasse vastu tuleks. Või siis end kellegi autole peale kaubelda. Võimalusi on."

Välja müüdud on ka enamik pühapäevaseid reise. "Varahommikul veel saab, kell 10.15 startivale praamile on pileteid alles. Muidugi jaaniõhtu järgselt on see kellaaeg üsna vara." Neile, kes soovivad pea selgeks magada, on kaks võimalust: oodata sadamas järjekorras või naasta mandrile alles esmaspäevaste praamidega. "Kelle töökoht seda lubab, võiks pigem minna esmaspäeval, sinna on pileteid veel eelmüügist saada," pakub Arro.