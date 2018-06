Kui 2010. aastal tuli eetrisse Briti saate "Britain's Got Talent" kohalik versioon "Eesti talent", siis otsustas südikas neiu sellest osa võtta. "Ema hoidis hinge kinni, et millal ma seda reklaami telekast näen. Lõpuks kui ma selle avastasin, tahtsin kohe saatest osa võtta," räägib Johanna emotsionaalselt. "Tahtsin kõigile näidata, et oskan laulda."

"Mul on endal alati olnud suur tung muusikat ise teha ja teistega jagada," räägib tänavu "Eesti otsib superstaari" saates osalenud ja Noortebändi poolfinaali jõudnud Johanna Randmann. Neiu alustas muusikuteed kaheaastaselt Bel Canto laste laulustuudiost, laulis mõned aastad Musamari muusikastuudios ning jätkas Eesti Raadio laste laulukooris. "Kuna kooris lauldes on sooloartisti karjääri raske teha, siis mingi hetk jätsin laulukoori sinnapaika."

Muusika kirjutamisega on Johanna tegelenud ligi kümme aastat ja 2016. aasta lõpus võttis ta julguse kokku ning proovis leida väljundeid enda loomingu esitamiseks. "Alguses otsisin kohad välja, kuhu üldse sai minna. Mäletan, et hästi raske oli tegelikult saada kuhugi esinema. Kui oled tundmatu, ei teata, kuidas laulad, siis sellega kaasneb teatud pelglik suhtumine," räägib Randmann.

Johanna meenutab, et esimene kohvik, kes oli nõus teda muusikuna vastu võtma, oli Viljandis asuv kohvik Fellin. "Mäletan seda väga hästi ja pean üheks oluliseks kogemuseks."

Kuigi Johannal ei olnud ootusi esinemistasu osas, vaid lootis lihtsalt inimestele oma loomingut jagada, oli ürituse korraldaja teinud annetuskasti ning see oli lauljanna esimene teenitud palk. "Sealt edaspidi hakkas see lumepall veerema ja aina rohkem inimesi märkas mind."

Tänaseks päevaks on Johanna saanud esinemiskutseid erinevatele üritustele ja üles astunud nii kohvikutes, sünnipäevadel kui ka pulmades. Aprillis, pärast superstaarisaates osalemist, andis 20-aastane Randmann välja oma esimese singli. "Ise peab hästi aktiivne olema. Ei saa lootma jääda selle peale, et inimesed ise tulevad sinu juurde. Seda võib ka muidugi juhtuda, aga ise peab peale käima ja otsima võimalusi eneseväljendamiseks," räägib laulja.

Kuigi Noortebändi on korraldatud peaaegu 20 aastat, sai Johanna muusikaprojektist selgema pildi möödunud aastal, kui tema sõbrad olid ühed osalejatest. "Muusikakollektiiv Kolmainsus oli poolfinalist ja nad kutsusid mind kuulama."

Sellel aastal hakkas Johanna ka ise selle peale mõtlema, et miks mitte osaleda. "Kui tuli välja, kes sellest konkursist on välja kasvanud, siis mõtlesin, et peaks ehk proovima, kuigi mul endal bändi ei olnud. Samas mõtlesin, et kui ei proovi, ei saagi teada." Johanna kirjutas registreerimisankeedile originaalselt enda bändiliikmeteks "mina ja minu kitarr."

Johanna Randmann (Martin Ahven)

Noor muusik arvab, et kõike peaks alguses võtma madalamate lootustega ja suuri õhupilvelosse ei peaks silme ette joonnistama. Kuigi ta tunnistab, et unistused on tal suured. Noortebändi poolfinaali koht oli aga neiule suureks üllatuseks, sest selles osas ei olnud tal tõesti suuri ootusi. "Kui midagi juhtub, seda suurem on see üllatusmoment ja poolfinaali pääsemine oli üllatus." Konkursil edasipääsust teatas Johannale noormees, kes mängib Randmanni peagi ilmuvas singlis elektrikitarri. "See oli üllatusmoment. Ma üldse ei teadnud sellest. Sellest teatas hoopis kolmas inimene."

Muusikalisteks eeskujudeks peab Johanna alternatiiv- ja popmuusika žanrit viljelevaid muusikuid. "See sõltub palju tujudest." Kitarrimängijatest imetleb neiu Ben Howardit, Eric Claptonit ja kohalikku muusikalegendi Riho Sibulat. "Mulle endale meeldib see, kui kitarriga muusikud teevad oma loomingut. Kindlasti tahan jõuda ühel päeval sinna punkti, kus olen oma kitarrioskustes veelgi rohkem arenenum. Praegu tean neid akorde, mis on mu enda mõelnud ja loodud, aga tunnen, et sellest on juba väheks jäänud." Seepärast kaalub Johanna alustada tõsisemalt kitarriõpinguid.

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 11. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.