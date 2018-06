Tänapäeva kiires maailmas on Personalirent OÜ hea viis leidmaks töötajad, ilma et peaks palju aega otsingutele kulutama. Ettevõte Personalirent OÜ teeb selle töö kliendi eest ära. Tööandja ülesandeks jääb lihtsalt sobivad kandidaadid välja valida.

Kuidas see toimib?

Kõigepealt peab ettevõtja täitma KODULEHEL asuva ankeedi.

Kui brutopalk on teada, lisatakse tunnihinnale koefitsent, mis on iga kliendi jaoks personaalne. Teenuse hind sõltub sellest, kui kauaks töölisi vajatakse ning kui palju neid vaja on. Miinimumtellimus on 4 tundi inimese kohta. Alati on hea soove võimalikult palju ette teada, aga Personalirent OÜ on suutnud leida töölisi ka juba järgmiseks päevaks. Töölisi saab rentida nii üheks päevaks kui ka mitmeks kuuks (näiteks hooajaks lisatööjõudu). Personalirent OÜ vormistab töötajaga lepingu ja kogu palgakulu on nende kanda.

Tööotsijatel on Personalirent OÜ kaudu võimalik leida nii ajutist kui pikaajalist tööd, sealjuures ka välisriikides. Töötajale on olemas ankeet SIIN. Ankeedi täitnud töölised salvestatakse andmebaasi ja sobiva töökoha leidmisel võetakse ühendust. Personalirent OÜ kaudu on võimalik tööd leida ka üliõpilastel või neil, kes soovivadki teha ajutisi tööotsi. Tihti on pakkumisi just suvekuudeks (näiteks puhkuse asendajana) või siis lühiajaliselt mõneks tunniks või üheks päevaks.

Tänu andmebaasile täieneb Personalirent OÜ töötajaskond pidevalt ning samuti otsitakse töölisi aktiivselt juurde.

Oluline tähelepanek: erinevalt paljudest teistest rendiettevõtetest ei kuuluta Personalirent OÜ lihtsalt populaarsetes tööportaalides kõrvuti ettevõtte enda kuulutustega. Selle asemel tegeletakse aktiivselt töötajate otsimisega.

Lisaks pakub Personalirent OÜ ettevõtetele värbamisteenust. See tähendab, et Personalirent OÜ võtab enda peale kogu värbamisprotsessi alates tööliste otsimisest kuni sobivate kandidaatide välja valimiseni. Tööandja ülesanne on vaid sobiv kandidaat tööle vormistada – ära jääb töökuulutuste ülespanekule, telefonikõnedele, vestlustele ja võimalike kandidaatidega kohtumistele aja kulutamine.

Lisainfot saad Personalirent OÜ kodulehelt ja ka Facebookist, kus on saadaval tööpakkumiste kõige värskem info.