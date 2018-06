Keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul oleks tselluloositehase rajamise vaidluses lahendus, kui tehase eriplaneeringu ala laiendataks kaugemale Tartu- ja Viljandimaalt. Kui valitsus ja arendaja seda mõtet ei toeta, jäävad Kiisleri hinnangul lauale vaid mustvalged lahendused, kirjutab ERRi uudisportaal.

Kiisler ütles ERRi veebisaates "Otse uudistemajast", et neljapäevase valitsuse istungi puhul on oluline, millise infoga tuleb riigihalduse minister, kes on kohtunud ka arendajaga. Kiisleri sõnul on võtmeküsimus, kas arendaja-investor soovib kaaluda peale Tartu- ja Viljandimaa ka teisi kohti. Kui arendaja jääb seisukohale, et tehas peab tulema siia ja mitte kuskile mujale, siis jäävad vaid mustvalged lahendused.