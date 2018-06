Tänavusel „Eesti laulul“ kohalike muusikasõprade südamed võitnud Sibyl Vane on valmis saanud värske ja isikliku tähendusega singli „I Don’t Drive“.



20. juunil avaldas Sibyl Vane oma veebilehel teise singli uuelt albumilt, mille salvestamisega bänd juba kevadest ametis on. Lugu kannab pealkirja „I Don’t Drive“ ja on ajendatud aastatetagusest tõsisest läbielamisest. Loo lavaversiooni saab kuulda 4. juulil Õllesummeri festivalil.

„Kaheksa aasta eest, 9. juulil olime teel suvisele festivalile esinema ja juht kaotas mäe taha jäänud järsus kurvis sõiduki üle kontrolli. Auto rullus üle katuse ja maandus kraavi täpselt massiivse kivi kõrvale. Väga rasketest tagajärgedest lahutasid meid mõned meetrid. Õnneks olid kõigil turvavööd kinnitatud ja pääsesime ühegi füüsilise vigastuseta. Vaimselt jättis see õnnetus märksa tõsisema jälje ja sellest ajast pole mu lähikondlastele saladus, et autosõit on minu jaoks probleemne ja hirmutav,“ kirjeldab loo sõnade tausta bändi laulja ja kitarrist Helena Randlaht.

Lisaks bändile teeb loos kaasa Pärnu trompetist Karl Kivi. „I Don’t Drive“ on salvestatud Pärnus Heliala stuudios ja selleks kasutati 24-realist lintmakki.