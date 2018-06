Täna südapäeval sai häirekeskus teate, et Tori vallas Kilksama külas on süttinud Rääma turbaraba. Hetkel pole veel teada, kui suurel alal tuli lõõmab.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits kinnitab, et turbarabas on tulekahju. "Kui suurel alal, seda pole teada," ütleb Moorits, kelle sõnul levib tulekahju tõttu ka valget suitsu Jänessselja–Urge maanteele. "Inimestele ohtu ei ole, aga et inimesed oleksid lihtsalt teadlikud, et see pärineb põlengust," lisas Moorits.

Kustutustöödel on tema sõnul hetkel 12 ühikut päästetehnikat ning põleval alal on näha kohati ka leeki.

Põlengualal on ka tugev tuul, mis muudab kustutustööd keeruliseks.

Uudis on täiendamisel!