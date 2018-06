Täna südapäeval sai häirekeskus teate, et Tori vallas Kilksama külas on süttinud Rääma turbaraba. Hetkel teadaolevalt lõõmab tuli ligi neljakümnel hektaril.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits kinnitab, et turbarabas on tulekahju, mis tugeva tuule tõttu jõudsalt edasi liigub. "Hetkel on tulekahju neljakümnel hektaril ja tuul on äärmiselt suur, mistõttu on tuli liikunud Tori rabapinnaselt metsa. Nüüd on kustutustöödele kaasatud ka politsei- ja piirivalveameti helikopter," räägib Moorits.

Raba läheduses asuva elumaja kaitseks on rajatud ka eraldi töölõik ning inimesed ohus ei ole.