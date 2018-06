Reformierakonna juhatuse liige Eerik-Niiles Kross eiras Riigikogu fraktsioonis kokku lepitud põhimõtet ja osales Tallinna Televisiooni saates "Hannes Võrno 33 minutit".

Eerik-Niiles Kross sõnas saates, et neil tõepoolest on Reformierakonna fraktsioonis selline põhimõte, kuna Tallinna Televisioon on justkui Savisaare pärandus, mis toimib linna raha eest ja tehti selleks, et Keskerakonda Tallinnas heast küljest näidata. Kross möönis, et pole kanalit viimasel ajal vaadanud, kuid on teistelt kuulnud, et programm on läinud paremaks.

"Mina tegin erandi sinu tõttu," tunnistas Kross saatejuht Hannes Võrnole.