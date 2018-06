Esmaspäeval läks Sumatral asuval Toba järvel põhja praam. Tänaseks on kadunuks jäänute arv kerkinud 190 inimeseni.

Elusana on leitud vaid 18 reisijat, vahendab Washington Post.

(AFP/Scanpix)

AP andmeil olid mõned enne praami uppumist jõudnud vette hüpata. Usutakse, et enamus ohvritest jäid praami lõksu.

Praamil olnute lähedased on aga avaldanud pahameelt, öeldes, et otsingud on olnud aeglased ning ebaefektiivsed.