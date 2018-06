Minimiss Honey Boo Boo ema Mama June võitleb rasvumise vastu kõmulise ketodieediga.

USA tõsielustaar (38) tunnistas ajakirjale People, et on ligi 140 liigkilo viinud maovähenduse järel taas tosin kilo juurde võtnud.

Põhjuseks nimetab sarja "From Not to Hot" täht nelja lõikust vasaku silma nägemise taastamiseks. Paremast silmast on Mama June täiesti pime.

"Olen proovinud ketodieeti ja see polegi nii hull. Juust, munad, valk, liha. Ja sellega võtab tõesti alla," rääkis teletäht ja kinnitas, et on dieedi abil juba veidi alla võtnud. "See tõepoolest mõjub."'

Ketodieedi eesmärk on viia keha ketoosinimelisse seisundisse: süsivesikuvaeguse puhul hakkab keha tootma ketokehi, mis rahuldavad suhkru puudumisel keha energiavajadust. Eksperdid toonitavad siiski, et ketoos on äärmuslik seisund, millega võivad kaasneda mitmed kõrvalnähud alustades haisvast hingeõhust ning küünte ja juuste murdumisest ning lõpetades tujulanguse, energiapuuduse ja kõhukinnisusega.