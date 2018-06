Kuigi Simm on väljendanud kahetsust ja häbi, üritab ta jätkuvalt näidata ennast ohvrina ja õigustab enda käitumist asjaoluga, justkui puudunuks riigil institutsioon, kes oleks suutnud kuriteost keeldumise korral teda ja tema perekonda kaitsta. Kohtu hinnangul on küsitav, kas karistus on pärast ligi 10-aastast vangistust oma eesmärgi täitnud, kui kinnipeetaval on arusaam, et tema enda otsustest ei sõltu midagi kuriteo toimepanemise ärahoidmiseks.