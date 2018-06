Will Smithi abikaasa Jada Punkett Smith kiidab, et kolme noorendusprotseduuri tulemusel on tema tupp nagu 16aastasel.

"Kui ma ütlen sulle, et mu yoni on nagu 16aastasel, siis ma ei tee nalja," kinnitas 46aastane filmistaar Facebooki jutusaates "Red Table Talk" oma emale Adrienne Banfield-Jonesile. "Ma räägin selle välimusest. See näeb välja nagu ilus väike virsik."

Pinkett Smith viis ema Los Angeleses asuvasse raviasutusse Vitality Institute of Agoura, mille omanik Kelly Rainey talle tupeprotseduurid tegi.