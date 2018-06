Viru Haigla AS avab juuni lõpus Tallinnas Nõmmel uue kaasaegse 100-kohalise eakate kodu, investeerides sellesse 5 miljonit eurot.



Viru haigla juhatuse esimees Meelis Kukk ütles, et loodab uue eakate kodu avamisega tuua leevendust olukorrale, kus nõudlus hooldusteenuse kohtade järgi on tuntavalt suurem kui pakkumine. “Oleme uue Nõmmel avatava eakate kodu puhul panustanud eelkõige kvaliteedile ja hoolealuste heaolule, seetõttu on ka töötajaid sinna planeeritud sellisel määral, et kõik tunneksid end tõesti hoituna,“ märkis Kukk ning lisas, et saja hoolealuse kohta hakkab ettevõte Nõmmel tööd pakkuma 40 inimesele, kes on suures osas juba edukalt komplekteeritud, ent üksikud töökohad on täna veel ka vabad.



Parkmetsaga ümbritsetud hoone kolmel korrusel on sada kohta kaasaegselt renoveeritud ühe-, kahe- ja kolmekohalistes tubades. Ajalooline esinduslik hoone on kaasaegselt renoveeritud ning toad on moodsalt hubased. Majas on saun ja massaažiruum, arvutinurk ja raamatutega sisustatud lugemistuba ning kvaliteetsete seadmetega mahukas köök. Väikese kööginurgaga lugemistuba saab kasutada ka lähedastega pidulike sündmuste tähistamiseks.



Kohamaksumuse hinna sees on ööpäevaringne hooldus ja turvalise keskkonna loomine, toitlustus ja vajadusel erimenüü vastavalt kliendi terviseseisundile, hügieenitoimingud, esmaabivahendid ning käsimüügiravimid vastavalt kliendi terviseseisundile, liikumisabivahendid, tegevusjuhendaja käe all läbiviidavad tegevused ja kultuuriüritused, televiisor igas toas, ramatud-ajalehed-ajakirjad, lauamängud ja arvuti kasutamine.



Alates juuni algusest on võimalik uue eakate kodu vastu huvi registreerida aadressil viruhaigla.ee/nomme. Eakate kodu avatud uste päev toimub huvilistele 28. juunil kell 15-19 aadressil Lõuna 50.