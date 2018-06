20aastase USA räppari XXXTentacioni surm on vallandanud vandenõuteooria, et väidetavalt maha lastud artist on endiselt elus.

XXXTentacion, kelle õige nimi on Jahseh Dwayne Onfroy, tapeti Florida võimude teatel esmaspäeval. "Täiskasvanud meesterahvas, kes haiglasse viidi, tunnistati surnuks," vahendab The Mirror politsei avaldust. "Täiskasvanud meesohver on kinnitatud olevat 20aastane Jahseh Onfroy ehk räppar XXXTentacion."

Politsei teatel sai artist surma mootorrattaärist lahkumisel: talle lähenes kaks relvastatud meest ning ta lasti oma luksusliku BMW roolis maha. Usutakse, et XXXTentacion langes juhusliku röövi ohvriks. Tulistaja olevat kandnud punast maski. Kahtlusalused on endiselt tabamata.