Pärast seda, kui lauljatar Netta üle 20 aasta taas Iisraelile Eurovisioni võidu tõi, hakati rääkima sellest, et võib juhtuda, et 2019. aasta lauluvõistluse korraldab hoopis mõni muu riik peale Iisraeli. Nüüd on siiski selge, et võitjamaa võistluse ka korraldab.

Hispaania telekanal Formula TV andis mai lõpus teada, et käivad kuuldused justkui kaaluks EBU võistluse Iisraelist välja viimist, kui mõned osalevad riigid seda boikoteerida kavatsevad. Väidetavalt on EBU sellest teavitanud ka Iisraeli ringhäälingut IPBC-d (kasutavad ka lühendit KAN).

Iisraeli ajaleht Haaretz kirjutas, et mitmed riigid on väljendanud rahulolematust võimaliku Jeruusalemma mineku pärast, kuna Jeruusalemm ja Palestiina on poliitilises konfliktis. Mõned Eurovisionil osalevad riigid on öelnud, et kui võistlus toimub Jeruusalemmas, on neil poliitiline surve osalemisest loobuda.

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) avaldas aga ametliku teadaande, et Eurovisioni korraldustiim ning Iisraeli rahvusringhääling on omavahel kohtunud ning Portugali rahvusringhääling on korralduse üle andnud Iisraeli ringhäälingule.

Tuleva aasta võistluse korraldamisega on juba algust tehtud ning septembriks peaks selguma, millises Iisraeli linnas Eurovision aset leiab ning mis k kuupäevadel see toimub.