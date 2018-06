Täna sai näitleja Jan Uuspõllu tütar Laura Lisete Roosaar Balti Filmi- ja Meediakoolist näppu magistridiplomi. Koos Jaanus Noormetsa ja Jarmo Seljamaaga kaitses ta BFM-is magistritööd, milleks oli telesaade „Su nädal kõlab tuttavalt“. See jõudis ka Kanal 2 ekraanile.

Tegu oli satiirilise telesaatega, mis koosnes stand-up’ist ja videosketšidest. Muu hulgas parodeeriti seal ka TV3 saatejuhti Katrin Lusti, kellele noorte üllitis palju nalja pakkus. Miks aga ei pääsenud tütre magistritöös rollile tippnäitleja Jan Uuspõld? „Me tahtsime kutsuda ta külaliseks, aga tal oli samal ajal etendus,“ on Laura Lisete Õhtulehele rääkinud. „Saanuks ta tulla, oleksime kirjutanud ka avasketši sisse selle nalja, et kui toimetaja ütleb „Taukar ei saa tulla“, vastan ma, et „Okei, eks ma helistan siis oma isale“.“

Muu hulgas rääkis Laura, et ei kavatse pärast magistrikraadi kätte saamist otse doktorantuuri edasi minna, vaid ootab tööpakkumisi. „Olen mõelnud, et kui doktorantuuri lähen, siis pigem välismaale ja just Põhjala riiki – seal makstakse normaalset stipendiumi. Rahalistel põhjustel ei taha ma Eestis doktorit teha. Liiatigi peaks Eesti ja Põhjala rahvaste mõtteviis väga hästi sobima.“