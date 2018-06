Peamiselt on tulnud eemaldada teedelt ning elektriliinidelt murdunud puid ja oksi, lahti on lennanud ka mitmed katuseplekid ning viga saanud autod.

Pärast südapäeva muutusid tuuleiilid Tallinnas ja mujal Harjumaal tugevaks, eriti palju väljakutseid seoses tugevast tuulest tingitud juhtumitega on päästjatel olnud mõne viimase tunni jooksul, sõnas Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja Indrek Hirs Õhtulehele. Kutselised ja vabatahtlikud päästjad on reageerinud Põhja regioonis kella 21.49 seisuga keskpäevast alates 52 sündmusele, mille põhjustajaks on tugev tuul.

Tugeva tuule tõttu on täna Põhja-Eestis langenud maha mitmeid puud, mis on lõhkunud ka autosid. Kahjustada sai ka Ehitajate teel asuva maja katus.

"Tallinna kesklinnas Magasini tänaval kukkus puu treilerile. Mustamäel Ehitajate teel kukkus üheksakorruselise maja katusest osa alla, kahjustada said pargitud autod. Mustamäel Vilde teel murdus puu autodele, kahjustada sai viis masinat. Mustamäel Ehitajate teel said murdunud puu tõttu viga samuti viis autot," kirjeldas Hirs suuremaid sündmusi.

Inimesed teadaolevalt õnneks viga ei ole saanud.



"Meie kliimas ei ole tugev tuul haruldane, isegi suvel tuleb seda sageli ette. Mõistlik on viia ennast kurssi ilmateenistuse ohuprognoosiga. Kindlasti tasub aiast, rõdult ja terrassilt korjata ära need asjad, mis võivad tuulega minema lennata. Puude alt tasub ära parkida autod. Veekogule minek on ohtlik. Võimalusel tasub tugevate tuuleiilide korral vältida sõitu väiksematel metsateedel, seal on murdunud oksa või puu ning auto kohtumise tõenäosus eriti suur," soovitas Hirs.

"Erinevate väliürituste korraldajad peavad ilmateenistuse ohuprognoosidesse suhtuma eriti tõsiselt, kui ikka telgid ja lauad laadaplatsil või mõnel suvekontserdil lendama hakkavad, on inimeste turvalisust silmas pidades kõige õigem üritus katkestada," lisas ta.

Katusejupid Mustamäel (Mustamäe linnaosa / Facebook)

Kesklinna linnaosa valitsus teatas, et juhtumid on aset leidnud Tehnika, Vana-Lõuna ja Tondi tänaval. Vana-Lõuna tänaval kukkus puu trammiteele ja Tehnika tänaval läheduses parkinud autodele. Tondi tänaval kukkus puu hoovi sissesõiduteele. Õnneks inimesed viga ei saanud. Päästjad ja hooldusbrigaadid tegelevad tormi tagajärgede kõrvaldamisega.

"Õnneks ei saanud õnnetustes keegi viga. Kuna ilmateenistus lubab jätkuvalt tugevat tuult, siis palume inimestel puude vahetuses läheduses olla ülimalt tähelepanelik. Kui on võimalik, püüdke suurte puude all mitte kõndida. Samuti soovitame autosid puude alla mitte parkida," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Tormituulte eest hoiatas ka Mustamäe linnaosa valitsus: "Olge valvsad, tugev tuul on murdnud Mustamäel puid (E.Vilde tee 92) ning kannatada sai Ehitajate teel 68 asuva maja katus."