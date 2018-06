„Igaühel on oma Eesti. Igal ajastul on oma tundetoon. Üle 400 laulu ja luuletuse on selles raamatus põimitud omamoodi kirivööks, milles keerdub lahti Eesti lugu kogu oma tunderikkuses,“ kirjutab Doris Kareva enda koostatud luulekogu „Eesti tunne“ iseloomustuseks.

Teisipäeval tutvustas poeet isamaalise luule antoloogiat Rahva Raamatu poes Tartus, Karevaga vestles kunstiühingu Pallas juhatuse esimees Enn Lillemets.

Kogumik, milles on enam kui 400 luuletust ja lauluteksti, on jagatud üheksaks osaks, iga neist peegeldab ajaloo erinevat järku. Ühtlasi annab raamat aimu sellest, mida on Eesti ja eestlaste kohta aastate jooksul kirjutatud.

Kogumikus on esindatud rohkem kui sada luuletajat, igaühel erinev stiil ja tunnetus kodumaast. Algab kõik Kristjan Jaak Petersoniga ja jõuab välja tänapäeva autoriteni.