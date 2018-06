„Läks aga metsa lauluga!“ hõiskab rahvarida õhtuses päikeses Tabivere külje all kätest kinni hoides kohalike poiste lõõtsamängu saatel laulda. Neil on tõsine asi ajada, sest riigi eriplaneeringu järgi peaks puidurafineerimistehas tulema nende seisukohast paari kilomeetri kaugusele Voldi külla. „Meie ajaloos kaasa ei räägi, vähemalt selles asjas mitte,“ ütleb teisipäeval Tabiveres tselluloositehase vastase meeleavalduse vedaja Gaidy Tuul. „Tehas on planeeritud siit paari kilomeetri kaugusele, paari talu lähedusse. Otse läbi metsa raadatakse tee tehase juurde. Emajõeni on kaheksa kilomeetrit, kuidagi peab vesi tehasesse jõudma ja sealt tagasi ka. Eks inimesi ajas ärevaks lihtsamaks muudetud sundvõõrandamine ka, sest mispärast need kaks asja ajaliselt kokku langesid.“ Veerand tundi ketis seismist läbi, sätib rahvas loosungite ja lippude lehvides end Tabivere rahvamaja poole, seal algab kontsert, kus peaesinejateks Tõnis Mägi ja Ruslan Trochinsky. Aleviku keskus pole sarnast rahvaste rändamist vist eales näinud, korraldajate ootus saada kokku tuhatkond inimest on kuhjaga täitunud. „Siin on rohkem rahvast kui jaanipäeval,“ hindab üks kohalik rahvahulka.

„Ma küsisin Tõnise ja Ruslani käest, et kuidas neil õnnestus siia tulla?“ imestab Tuul isegi ürituse edukuse üle. „Õnneks on teisipäev, nädalavahetusel poleks neil olnud võimalik siia tulla. Ja nad ise tahtsid siia tulla.“

Päevane tugev vihmasadu tegi ettevõtmisesse oma korrektiivid, helitehnika viidi vihma eest rahvamajja ning kontsertki kolis sinna. Kõik rahvamaja aknad on pärani, samadel akendel seisavad kõlarid, nii saavad kontserdist osa ka need, kes saali ei mahu. „Tabivere meeleavaldus on täiesti rohujuuretasandi algatus,“ tunnustab Tartu vallavanem Jarno Laur korraldajaid. „Nad ei ole vallavalitsusest kõige väiksematki abi küsinud. Minagi olen korraldajatega suhelnud üksnes Facebooki kaudu. See on üpris äge, kuidas muusikud ja erinevate elualade inimesed on kaasa tulnud. Ma ise lähen ka sinna, nagu kodanik, mitte nagu vallavanem.“ Lisaks teisipäeval ketis seisnud Tabivere kandi elanikele ja nende sõpradele on toetusi laekunud mitmelt poolt maailmast, ütleb Tuul. Paljud välismaal elavad eestlased on saatnud pilte ja videosid, kus nad moodustanud lühema või pikema keti, ikka protestiks tselluloositehase ehituse vastu.