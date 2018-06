Lennuki eelviimases reas istumine tähendab seda, et sul on esirea koht kõigele, mis su selja taga toimub. Ühele paarile tähendas see seda, et nad olid tunnistajaks armastajatele, kes päise päeva ajal seksida uhasid, kirjutab People.

"Minu ema ja isa soovisid rahulikult Mehhikosse lennata, kuid siis saatsid nad mulle selle video," kirjutas Twitteri kasutaja @kileytully, kes jagas ka VIDEOKLIPPI, mida kontoris tööl olles vaadata ei sobi.

Toimuvat filminud paar ei paistnud asja üle pahandavat, pigem tegi see neile lusti. Ühel hetkel näitas naine kaamerasse ka ülejäänud lennukisalongi ning tundus, et teised reisijad viibisid kõigest õndsas teadmatuses.

Silver Airways kinnitas, et video on tehtud nende lennukis, ning nad mõistsid sedasorti käitumise hukka.

Paarike seksis lennukis päise päeva ajal (Kiley Tully / Twitter)

Ebatavalist seksivideot on Twitteris vaadatud üle nelja miljoni korra ning seda on jaganud kümned tuhanded inimesed.