USA justiitsminister Jeff Sessions on üritanud meedias selgitada oma vastuolulist otsust eraldada riiki sisenenud põgenike lapsed nende vanematest. Laste kinnipidamiskeskuste võrdlus natsilaagritega on tema sõnul aga liiast, vahendab BBC. Täna lekkisid video- ja heliklipid kinnipidamisasutustes istuvate laste nukrast eluolust (vt allpool). Alljärgnevast videost on näha nukrad kaadrid kinnipidamiskeskusest, kus vanematelt ära võetud lapsi hoitakse. Lapsed on trellide taga, ühes lekkinud audioklipis on kuulda, kuidas üks laps kinnipidamisasutuse töötajalt korduvalt küsib, kas too juba tema tädile on helistanud. Teine laps kõrval nutab isa järele. Olukord on USA poliitikutele järjest ebamugavamaks muutunud. Lekkinud video- ja helimaterjal on jalgealuse eriti kuumaks teinud sisejulgeolekuminister Kirstjen Nielsenil ja justiitsminister Jeff Sessionsil. Nielseni vastutusalas on kinnipidamisasutuste haldamine. Silmnähtavalt ebamugavust tundev Nielsen üritas teisipäeval Valges Majas reporterite küsimustele vastates pöörata tähelepanu sellele, et laste eest hoolitsetakse, nende põhivajadused on täidetud.

Jeff Sessions on aga vastuolulise meetodi autor. Kõigepealt karmistas ta pagulasstaatuse saamise aluseid, seejärel kehtestas nö nulltolerantsi reegli riiki sisenenud sisserändajatele ning nüüd suunatakse kõik need immigrandid otsekohe kohtusüsteemi. Kuna lapsi ema-isa illegaalse piiriületuse eest seaduse järgi süüdi mõista ei saa, eraldatakse nad vanematest. Kui varem oli Sisejulgeolekuministeeriumi andmetel 19. aprilli ja 31. mai vahel vanematest eraldatud 1995 last, siis uuema info järgi on 5. mai ja 9. juuni vahel eraldatud 2342 last. Laste eraldamine ei ole seaduses iseenesest sätestatud, Sessions otsustas selle kasuks, et heidutada uusi põgenikke riiki sisenemast.