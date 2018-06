„Ma ei ole kordagi kahetsenud, et muusikalikooli tegemise ette võtsin, küll aga olen mõelnud, milleks seda ikkagi vaja on ja kas see on ikka see, mida ma tahan,” naeratab omanimelise kooli juht ja muusikaliartist Hanna-Liina Võsa (37). Sel hommikul (13. juuni - toim.) on Vaba Lava teatrisaal ja lavatagused tema kooli õpilasi täis. On kooliaasta lõpuetenduse päev. Ning oravana rattas tiirutanud Hanna-Liina on väsinud. Õige pisut.