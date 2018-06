Internetifoorumites võib märgata, kuidas inimesed kiidavad ravimeid, mida saab osta mõnest Euroopa Liidu liikmesriigist retseptiga või Venemaalt käsimüügiravimina. Kui Eestis vajalikku ravimit ei müüda, tekib kiusatus hankida see retseptita ja odavamalt just Venemaalt. Mida soovitab ravimiamet neile, kes vajavad ravimit, mida Eesti apteekides ei müüda?

Ott Laius, ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja: On tõsi, et Eesti turu väiksusest tingitult ei ole Eestis kõiki ravimeid müügil. Paljudel juhtudel saab nende asemel kasutada sarnase toimega alternatiivi, mis on kättesaadav. Alati ei ole see kahjuks võimalik ning selleks puhuks on meil süsteem, mis lubab arstidel erandkorras määrata ravimeid, millel ei ole Eestis müügiluba. Kui ravi vajajaid on rohkem, siis teeb selle taotluse arstide erialaorganisatsioon. Arst saab ravimit taotleda ka konkreetsele patsiendile.

Seega tuleks rääkida oma arstiga, kes kõigepealt teeb selgeks ravimivajaduse ja uurib, kas patsiendile võiks sobida mõni muu ravim. Kui see on välistatud, siis kirjutab arst taotluse ravimi erandkorras kasutamiseks. Taotlus on digitaalne ning edastatakse digiretsepti kirjutamisel automaatselt ravimiametile. Kui inimene on saanud kinnituse, et ravimiamet on taotluse rahuldanud, saab ta minna apteeki ning paluda endale ravim tellida.