Riigihalduse ministri kava koos oma ametnikega oktoobris hoopis Valgas töötada tundub huvitav. Saavad ju sealsed elanikud sel moel tunda riiklikku hoolimist ja keskvõimu vähemalt ajutist lähedust. Eelnev oleks eriti siiras juhul, kui poleks olnud hiljutisi otsuseid sulgeda Põlva ja Valga haigla sünnitusosakonnad. Ühelt poolt lahkub riik koos teenustega ääremaalt ning lohutuseks pakutakse kohalikele nädalat koos minister Mäggiga. Ei saa unustada sedagi, et oktoobriks kogub hoogu riigikogu valimiskampaania ning seetõttu võib Mäggi nädalane visiit omandada sootuks teise värvingu.

Tõsi, Mäggi idee piirilinnas kanda kinnitada pole algupärane, sest president läheb koos oma kantseleiga Narva tervelt kolmeks nädalaks. Narva pole meie poliitikute meelissihtkoht ning läbimõeldud töökava aitab ehk tulevikus vähendada olukordi, kus sõna „president“ mainimisel ei pruugi idavirulastel esmajärjekorras keelele tulla just Kaljulaidi nimi. Kuid see, mis võib mõju avaldada muukeelses Narvas, ei pruugi seda teha Valgas. Mõlema linna puhul peab pingutama, et välja ei kukuks „Tujurikkuja“ laadis sketš ääremaad väisavast riigibussist.

Kolimisi on harrastatud varemgi, haridusministeerium asub küll Tartus, kuid sinna satub praeguse haridusministri jalg ehk kord-kaks kuus, järelikult ei usu Mailis Reps eriti kohalolekuefekti imettegevasse jõusse. Tänapäevane kaugtöö ei nõuagi sidevahendite olemasolul füüsilist kohalolekut. Samas on oma silm kuningas. Seega tuleb leida tasakaal, et tipp-poliitikute pikemalt maakondades elamine ei muutuks poliitiliseks turismireisiks ega halvastivarjatud valimiskampaaniaks.

Valitsus peab suutma näha laia pilti. Millise signaali aga annab keskendumine mõnele kaugemale maakonnale? Näis, nagu oleks maavalitsuste kaotamise järel eriolukord, et riigi tippjuhtkond peab nädala kaupa kohapeal elama või nagu ei saaks maavanem keskvõimu esindajana oma tööga hakkama. Samas – kui vanasti käisid vallavaesed külakorda, siis kes veel kui mitte riigihalduse minister võikski kogu ametiaja elada kohalike olude läbitunnetamiseks eri maakondades. Ja miks ei võiks ELi eeskujul olla maakonnad poole aasta kaupa Eesti riigi eesistujaiks – et ka maakondade hääl oleks pealinnas kuuldav.