Kui nii meil kui mujal Euroopas tõstetakse järjepanu hädakisa maailmajagu ründavate migrandihordide pärast, siis arvud näitavad teist keelt. Hordideks võib pigem nimetada neid inimesi, kes siia ei jõuagi, vaid otsivad ulualust lähemast naabruskonnast.

ÜRO pagulasagentuuri (UNCHR) tänavune raport näitab, et kohalike tingimuste survel mujale kolima pidanud inimeste arv püsib endiselt kõrgel – kuid enamus neist ei jõua Euroopasse ega Eestisse, vaid otsivad ulualust oma lähikonnas või liiguvad ringi kodumaal.

Eelmisel aasta lõpuga loeti kogu maailmas kokku 25,4 miljonit pagulast. Tunamullusega võrreldes on neid 9 miljonit rohkem; ühtlasi on arv senikoostatud statistika põhjal läbi aegade suurim. Definitsiooni järgi tähendab pagulane inimest, kes on põgenenud oma koduriigist, kuna teda kiusatakse seal mingil põhjusel taga; selle poolest erineb ta näiteks majandusmigrantidest.

Üle-eelmise aastaga võrreldes tuli maailmas juurde 2,7 miljonit pagulast. „Suurem osa neist põgenes naaberriikidesse või mujale oma lähikonda,” seisab dokumendis.

Türgi, Pakistan, Uganda, Liibanon ja Iraan on riigid, kes kannavad pagulaste põhikoormat. Esimese Euroopa esindajana asub Saksamaa veidi vähem kui miljoni pagulasega edetabeli kuuendal kohal. Türgis on neid 3,5 miljonit.

Pagulastele saab juurde liita veel riigisiseselt ümberpaigutatud inimesed ehk IDP (Internally Displaced People), eelmise aasta lõpus oli neid kokku umbes 40 miljonit. Kõige rohkem sisemigrante võis leida Colombiast, Süüriast ja Kongo Demokraatlikust Vabariigist, neist esimeses üle 7,5 miljoni inimese.