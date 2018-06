Praeguseks on umbes pool ehitusplatsist läbi uuritud ja leitud üle 10 000 arheoloogilise eseme. Arheoloogid ise väidavad, et tegu on Eesti arheoloogia ajaloo suurima leiukogusega. Asjade vanus oli erinev, ulatudes keskajast 20. sajandini.

Niiskus aitas asju säilitada

Arheoloog Rivo Bernotase sõnul avastati maapõuest ka 18. sajandi müürid, uusaegsed kaevud ja puitkonstruktsioonid. „Erinevalt teistest eeslinna kaevanditest, pärineb kogu see materjal väga kitsast perioodist.“

„Valdav enamik materjalist on 15. sajandi lõpukümnenditest ehk siis keskaegse Tallinna tippajast. Keraamika, nahk, puit, riideesemed, saapad, sandaalid, kausid, tünnid, samuti ka klaaspeekrid, aknaklaasid, metallesemed (palverännumärgid, mündid, ehted, pandlad, laastud), relvastus. Ka töö- ja tarberiistad (käärid, noad, lusikad). Looma- ja kalaluud, seemned, pähklid,“ loetleb Bernotas arheoloogilisi leide ning on üllatunud, et orgaanilised esemed on hästi säilinud. „Need esemed viitavad mõnele kingsepatöökojale või naha käsitöölistele.“

Russow lisab, et esemete hea säilivus on tingitud niiskest pinnasest. „Taoline pinnas ei lase hapnikut ligi ja seetõttu lagunemisprotsess on väga tugevalt aeglustunud.“

Maapõuest leiti ka hulgaliselt religioosse taustaga materjale. „Vitraažid, palverändurimärgid, pühakujud. Religioosset materjali saab seostada Kalamajas paiknenud Jeruusalemma kabeliga või võib hoopis tegu olla siin läheduses paiknenud Gertrudi kabeli lammutusrusuga. Või on olemas mõni kolmas pühakoda. Samuti mõned esemed viitavad kuskil naabruses oleva pühakuju lammutamisele,“ räägib Bernotas.

Eksootiline elevandiluust kuju tekitas elevust

Russow toob välja, et üheks tippleiuks on väikene elevandiluust või eebenipuust, arvatavasti püha Jakobit kujutav kujuke. „Sellist kuju ei ole meil varem arheoloogilistel uurimistel leitud. Kuju on suurepäraselt säilinud ning võimalus on taastada ka algne värviskeem.

Leid on eriline mitte ainult Eesti kontekstis, vaid ka laiemalt. „Elevandiluu kui eksootiline materjal ei olnud väga tavapärane materjal, mida kasutati. Seda tarvitati ennekõike kas usuhoonetes, religioossete esemete eksponeerimisel või siis linna eliidi ja jõukama klassi poolt,“ sõnab mees.

„Raske öelda, milline oli kujukese esialgne kasutuskoht. Julgen arvata, et tegu oli mõne Hansa kaupmehe kodus oleva esemega. Minu väide põhineb sellel, et eseme taha on graveeritud omaniku märk ning sellist asja ei tehtud usuhoones kasutatava esemega,“ lisab Russow.