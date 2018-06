Briti kuninglik pere täienes uue liikmega: Elizabeth II tütretütar Zara Tindall ja tema abikaasa Mike said esmaspäeval teise lapse vanemateks.

Buckinghami palee andis päev hiljem teada, et printsess Anne'i tütar Zara tõi kenasti sujunud sünnitusel ilmale tütre, kes on monarhi seitsmes lapselapselaps. "Mr Tindall oli sünni juures," kinnitas õukond ja lisas, et piiga oli kaalunud 9 naela ja 3 untsi ehk üle 4100 grammi.

Eduka ratsasportlase Zara ja endise Inglise ragbikoondislase Mike'i esiktütar Mia on neljane. 2016. aasta detsembris teatas abielupaar uuest rasedusest, kuid paraku tabas Zarat enne jõule nurisünnitus. "Meid päästis Mia olemasolu," rääkis Mike mullu mais.