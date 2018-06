Saksamaal Leverkuseni kliinikus sünnitas 58aastane Flora reedel 15. juunil esimese lapse. 53 sentimeetri pikkune ja 3360 grammi kaalunud poiss sai nimeks Florian. Erakordsust lisab sünnitusele see, et lapse isa on 72aastane Sjdi, vahendab Bild Online.

Sjdi rääkis ajakirjanikele, et nad üritasid Floraga last saada 24 aastat ja lõpuks see ka õnnestus. Poeg eostati loomulikul teel. Rasedus kulges normaalselt, kuid kõigi riskide vältimiseks aidati laps ilmale keisrilõikega.

Sünnituse juures olnud 35aastase staažiga ämmaemanda Christine Küsters-Niersmanni (56) sõnul tuleb nüüd loota, et Floriani vanemad elavad veel kaua.