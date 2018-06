„Määruskaebuse esitamiseks on aega 15 ja homme on viimane päev,“ ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas, kinnitades, et prokuratuur täidab oma lubaduse ning vaidlustab Edgar Savisaare kriminaalmenetluse lõpetmaise.

Teatavasti sai Savisaare kriminaalmenetlus ootamatu pöörde 5. juunil, kui kohus lõpetas endise Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimehe suhtes menetluse, kuna Savisaare halb tervis ei võimalda tal kohtuistungitel osaleda ega hiljem võimalikku karistust kanda.

Riigiprokurör Steven-Hristo ütles, et menetluse lõpetamine tuli talle ootamatult ja ta peab seda põhjendamatuks, lubades ühtlasi selle võimalusel vaidlustada. Kuigi kohtumääruses on märgitud, et otsus ei kuulu edasikaebamisele, on riigiprokuratuur leidnud võimaluse selleks. Riigiprokuratuur on lubanud vaiet täpsemalt kommenteerida siis, kui see on kohtule esitatud.