Liisa Kuusmaa, kes sai tuntuks TV3 saatest "Prooviabielu", sai emadepäeval emaks. Nüüd on selgunud, mis Liisa maimukesele nimeks pani.

Tegu on tema esimese lapsukesega ning võsukese isaks on Liisa elukaaslane Sander Pärtel. Kroonika andmetel sündis Liisa perre poeg, kes sai endale omapärase nime – Rennet!

Eelmise aasta oktoobris sai Elu24 vihje, et Liisa ootab last. Liisa kinnitas ootust, kuid ei tormanud pikemalt ootusest rääkima. "Vara on veel midagi lähemalt rääkida." Kui Õhtuleht tema poole kommentaari küsimiseks pöördus ja kõne alguses kõigepealt õnne soovis, ei vastanud Liisa selle peale midagi ja katkestas kõne. Hiljem lükkas naine kuulujutud ümber. „Ei oska öelda, kust pr Jukkum selle info võttis. Mina pole midagi kinnitanud ja ei anna ka kommentaare," räägib ta.