USA rokkstaar Lenny Kravitz kaotas enda sõnul rolli menusarjas "Suured väiksed valed" ("Big Little Lies"), sest produtsendid ei tahtnud, et kurjamit mängiks tumedanahaline.

Rokkar rääkis BBC-le, et kolme naise elule keskenduva sarja tegijad kaalusid teda ühe tegelaskuju abikaasa rolli. Kui Kravitz oleks osa endale saanud, olnuks ta "Suurte väikeste valede" ainus tumedanahaline meesosatäitja.

"Minuni jõudsid jutud, et nad ei tahtnud, et ma sarja ainsa musta mehena teeksin seda, mida ma pidin tegema," viitas Lenny oma tegelaskuju vägivaldsusele. "Nii et see ei saanud teoks." Režissöör Jean-Marc Vallée öelnud Kravitzile: "Ma tahan sind siia nii väga, aga me teeme koostööd mõni teine kord."