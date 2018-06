Pühajärve Jaanitulel sajab tänavu lund, sest Eesti ühe armastatuima rokkbändi Terminaator etteastet saadab hittloo “Juulikuu lumi” ajal minutipikkune lumesadu.

Lumesajuga aga kontserdi eriefektid ei piirdu. Terminaatori live’i ajal on oodata vägevat pürosõud, kust ei puudu mängukarud, tulekardinad, leegid ja sädemed. Bändi eriefektide nimekiri on üks Pühajärve Jaanitule põhjalikumaid.

Terminaator astub võimsa sõuga Pühajärve Jaanitule lavale 23. juunil. Lisaks esinevad Kerli, Tungevaag & Raaban, Smilers, Karl-Erik Taukar, Shanon, Koit Toome, Traffic, Daniel Levi, Ott Lepland ja Lemon Fight. Example’i ehk Elliot John Gleave’i esituses saab kuulata maailmakuulsaid hitte nagu “Kickstarts”, “All The Wrong Places”, “Changed The Way You Kiss Me” ja koostöös Calvin Harrisega loodud “We'll Be Coming Back”.