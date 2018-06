Alates sellest nädalast on Ametlikes Teadaannetes avaldatud uus otsingusüsteem, mis võimaldab kiirelt ja lihtsalt leida andmeid inimeste ja ettevõtete maksejõuetuse kohta. Otsing võimaldab lepinguid sõlmivatel osapooltel kontrollida, et vastaspoolel ei oleks kohtumenetlusi seoses võlgadega.

Otsingusüsteem on avalik ning võimaldab igaühel kontrollida, kas otsitava isiku kohta on alustatud võlgade ümberkujundamise- või pankrotimenetlust. Andmed on Ametlikest Teadaannetest avalikult kättesaadavad kuni menetluse lõppemiseni. Menetluse lõpetamise teadaanne on avalik kolm aastat.

Ka senini olid inimeste ja ettevõtete maksejõuetusandmed Ametlikes Teadaannetes avalikult kättesaadavad, kuid nende andmete otsimiseks loodud eraldi otsinguväli võimaldab kiiremini ja lihtsamalt inimese/ettevõtte nime või isikukoodi/registrikoodi järgi otsida teavet vaid pankroti ja võlgade ümberkujundamiste teadaannete hulgast.

Maksejõuetuse andmete kohta registri loomine on ette nähtud asjaomase Euroopa Liidu määrusega. Edaspidi on kavas inimeste ja ettevõtete maksejõuetuse andmed teha kättesaadavaks lihtsa otsingumootori abil ka üleeuroopalises e-õiguskeskkonna portaalis.

Uuendatud otsingumootoriga on võimalik tutvuda: https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Foto: Scanpix

