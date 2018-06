Esmaspäeva õhtul tapeti Rootsis Malmös asuvas kohviku ees kolm inimest.

Mitu inimest sai haavata, kui vähemalt üks kurjategijatest avas tule söögikohast lahkuma hakkavate ohvrite pihta, kirjutab BBC. Politsei on kinnitanud, et juhtumil pole seoseid terrorismiga ning et tegemist oli gängide ja organiseeritud kuritegevusega.

Tunnistajate sõnul oli kohapeal kuulda umbest 15 lasku. Tulistaja põgenes sündmuspaigalt autoga, vahendas Rootsi meedia.

Hukkunuteks olid mehed vanuses 19, 27 ja 29 eluaastat. Üks neist oli politseile teada varasemast ajast.