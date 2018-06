Pisut aega tagasi võttis üks hulkuv koer Soomes ette suuremat sorti matka. Hallikasvalge kasukaga kutsa kõmpis ümber Lapimaa, kogudes enda teoreetilisse sammulugejasse üle 300 kilomeetri. Nüüd on inimese parim sõber aga otsapidi Rootsi pinnale jõudnud.

Esimest korda märgati koera tegelikult juba aprillikuus. Lisaks on arvatud, et tema kodumaaks võib olla hoopiski Venemaa, mis tähendaks, et reaalne mahakõnnitud kilomeetrite arv kujuneks mitmekordseks.

Iltalehti kirjutab, et mitmest katsetusest hoolimata suutis loom kevadel püüdjate haardest välja lipsata ning enda turneed jätkata. Viimati märgati teda Rootsis, Põhjalahe ääres asuvas Kalixi vallas.

Ühes Facebooki grupis Herra Koira (härra Koer) tiitli saanud kutsa on Soome liiklejate jaoks pisut peavalu tekitanud (tema tõttu leidis aset üks liiklusohtlik olukord). Samuti on mõned Rootsi elanikud muret tundnud, et äkki kannab loom ohtlikke haiguseid.

Sellest hoolimata elab suur osa soomlasi ja rootslasi neljajalgse maailmaränduri tegemistele kaasa ning loodab, et varem või hiljem suudetakse kutsa kinni püüda ning talle armastav kodu ja peremees leida.