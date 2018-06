LAULJA SERGEI MAASIN: kõige toredamad on jaanipeod, kus eri rahvused tähistavad koos

Läheneb aasta üks maagilisemaid aegu – õitsevad sõnajalad ja loidavad lõkked. Üle Eesti toimub kümneid kontserte, lisaks pisimad küla- ja perepeod. Kas tead juba, kus ja kuidas plaanid veeta aasta kõige valgemat aega märkivat jaaniõhtut? Sergei Maasinil on plaanid paigas!

"Jaanipäeval ei istu ma tavaliselt lõkke ees ega sussuta liha, vaid esinen, ka sel aastal. Pean neil päevadel alati laval olema. Nii on see juba väga kaua aega olnud ja tunnen selle üle heameelt. Olen märganud, et kui ilm on jaanipäeva aegu väga kehv, sajab vihma ja on külm, siis niipea, kui mina lavale astun, särab päike. On ka juhtunud, et pühadevahelisse aega jääb mõni vabam hetk. Sellisel juhul kihutan maale oma suvemajja, teen lõket, küpsetan šašlõkki või vorstikesi, limpsin õlut ja naudin vaikust. Kuulan, kuidas linnud laulavad ja naudin rahu. Nagu ütles mu hea tuttav Eri Klas: "Parim muusika on vaikus." Kõige rohkem meeldib mulle pidu, kus ei tehta rahvustel vahet, vaid kõik on koos, et nautida aasta kõige lühemat ööd, pidutseda, suve algust tähistada. Nii see peabki olema. Ma nii loodan, et ühel päeval viibin ma üritusel, kus on kõige vägevam lõke Eestis, kus on laval eriilmelised ja huvitavad esinejad ning kuhu tuleb kokku palju-palju rahvast mis tahes rahvusest. Ütlen saladuskatte all, et selline koht on olemas, ja mul on plaan see mõte järgmisel aastal ellu viia."