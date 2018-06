"Mis on kollane, kasvab Sahara kõrbes ja sealgi ainult liiva all?"

"Ei tea."

"Tomat."

"See on ju punane ja Sahara kõrbes küll ei kasva."

"Need vihjed andsin selleks, et sind segadusse ajada."

"Aga tomat ei kasva ka liiva all, vaid varre küljes."

Viimase vihje tegin meelega valesti, et sa liiga kergesti ära ei arvaks."