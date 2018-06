„Me ootasime kutset alates jaanuarist. Kui Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi mulle kirjutas, oli mu esimene reaktsioon „Jess, tüübid, lõpuks!”, räägib Horror Dance Squadi solist Ian Karell (33). Just neil on au Eesti oodatuim raskemuusikafestival sel aastal avada.