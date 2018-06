President Donald Trump sõnas esmaspäeval Valges Majas, et ta ei luba USA-d muuta põgenikelaagriks.

„Ameerika Ühendriikidest ei saa sisserändajate laagrit. Ja sellest ei saa pagulaste hoidmise rajatist,“ vahendas BBC Trumpi öeldut. „Vaadake, mis toimub Euroopas, vaadake, mis toimub mujal. Me ei saa lubada, et see juhtub ka USA-s. Mitte minu valitsusajal,“ sõnas president.

Varasemalt oli Trump öelnud, et Euroopa on miljoneid pagulasi sisse lubades teinud suure vea.

Viimasel ajal on Trumpi administratsioon saanud palju kriitikat oma nulltolerantsi poliitika osas. Aprilli keskpaigast kuni mai lõpuni on USA piiril oma vanematest lahutatud üle 2000 lapse. Mõned neist on veel imikueas. Taolise migratsioonipoliitika on hukka mõistnud ka ÜRO inimõiguste juht.

Trump süüdistab tekkinud olukorras varasemalt võimul olnud demokraate.