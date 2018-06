Räpipunt 5MIINUST on tuntud oma laulusõnade poolest, mis on üsna ropud ja siivutud. See tõi meestele kaasa ka väikese sekelduse – nimelt kutsuti neid esinema Õllesummerile, kuid artistilepingus oli kirjas, et laval ei tohi ropendada.

Õllesummeri korraldusmeeskond paljastas Õhtulehele, et nad olid bändile saatnud artistilepingu. "Mõne aja pärast helistasid nad rõõmsalt tagasi ja ütlesid: "Kuule, sellele me küll ei saa alla kirjutada. Siin on ju sees, et laval ei tohi ropendada!"," meenutab Õllesummeri korraldusmeeskonna liige. "Tõepoolest, meil oli vanadest aegadest lepingusse selline punkt sisse jäänud. Loomulikult on elu edasi läinud ning tänane pop- ja rokkmuusika ei saakski olla tsensuuri all."

5MIINUST oli sel aastal üks esimesi kodumaiseid bände, keda Õllesummeri korraldajad oma laval näha tahtsid. "Nad on lõbusad, teevad kavaliteetset muusikat ja neis on peidus nii enese- kui ka ühiskonnakriitilisus. Uus ja äge Eesti muusika on meile väga oluline."