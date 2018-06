Teravsilmsed festivalihundid on märganud, et tänavu 25. sünnipäeva tähistav Õllesummer on pisut kokku kuivanud. Kui varem on Õllesummer kestnud kolmapäevast laupäevani, ehk neli päeva, siis seekord pannakse punkt juba reede õhtul. "Et saada kokku nii tihe esinejate nimekiri on kolm päeva igati optimaalne festivali pikkus. Meil esinevad ka maailma mõistes suured peaesinejad – sel aastal on tulemas Armin Van Buuren, Pet Shop Boys ja Franz Ferdinand," räägib üks Õllesummeri peakorraldajatest, Tarmo Tuvike. "Tahtsime 25. juubeli puhul tuua igale päevale hea välisesineja ning seejuures piletihinda mitte tõsta. Hetkel on Õllesummeri päevapileti hinnaks 23 eurot, lisaks Piletilevi vahendustasu. Sellise hinnaga nii tugevaid artiste naljalt ei näe," põhjendab Tuvike.

Õllesummeri puhul on mehe sõnul tegemist linnafestivaliga. "Peamiselt väljendub see muidugi asukohas (Tallinn), lahetiolekuaegades (17.00 – 01.00) ja asjaolus, et inimesed lähevad pärast festivali ilusti koju, mitte telkima. Ja eks me muutume vastavalt publiku soovidele. Paarkümmend aastat tagasi avati uksed palju varem ning fookuses oli õlu, mida tarbiti korralikult. Samal ajal lavasid oli üks, kus esines kokku paar artisti."

Muidugi ei ole ka tänavu söök ja jook festivalilt kuhugi kadunud, kuid programmi kvaliteet ja mitmekülgsus on Tuvikese sõnul oluliselt arenenud. "Korraldajana on meie eesmärgiks, et külastaja saaks makstud piletiraha eest maksimaalse elamuse. Me tegeleme sellega väga tõsiselt, et külastaja näeks lisaks välismaistele peaesinejatele igal päeval ka parimaid kodumaiseid artiste."